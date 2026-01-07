Ричмонд
Трамп назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что он якобы завершил восемь конфликтов, а Норвегия поступила глупо, не присудив ему Нобелевскую премию мира. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

Источник: AP 2024

«Без моего вмешательства Россия контролировала бы сейчас всю Украину. Также не забывайте, что я единолично завершил восемь конфликтов, а Норвегия, являющаяся членом НАТО, поступила глупо, решив не присудить мне Нобелевскую премию мира», — написал Трамп, подвергнув критике Североатлантический альянс.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил, что премия в этом году присуждена экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия мира: главная награда за все хорошее против всего плохого
Это самая престижная международная награда за деятельность, направленную на укрепление мира. Знаменитый шведский изобретатель Альфред Нобель завещал ежегодно вручать ее вместе с другими четырьмя наградами. Рассказываем здесь о смысле, истории, важных событиях и обладателях Нобелевской премии мира.
Читать дальше