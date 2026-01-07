Трамп назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира

«Без моего вмешательства Россия контролировала бы сейчас всю Украину. Также не забывайте, что я единолично завершил восемь конфликтов, а Норвегия, являющаяся членом НАТО, поступила глупо, решив не присудить мне Нобелевскую премию мира», — написал Трамп, подвергнув критике Североатлантический альянс.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил, что премия в этом году присуждена экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.