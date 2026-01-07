Великобритания помогла США захватить российский танкер «Маринера»

«Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1. Вооруженные силы Великобритании оказали заранее спланированную операционную поддержку, включая предоставление своих баз, американским военнослужащим, участвовавшим в перехвате Bella 1 в районе между Великобританией, Исландией и Гренландией после получения просьбы о помощи со стороны США», — сказано в нем.