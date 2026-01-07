Ричмонд
Великобритания помогла США захватить российский танкер «Маринера»

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера «Маринера», также известного как Bella 1, в Атлантическом океане. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Источник: Reuters

«Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1. Вооруженные силы Великобритании оказали заранее спланированную операционную поддержку, включая предоставление своих баз, американским военнослужащим, участвовавшим в перехвате Bella 1 в районе между Великобританией, Исландией и Гренландией после получения просьбы о помощи со стороны США», — сказано в нем.

В сообщении подчеркивается, что танкер Tideforce королевского вспомогательного флота «оказал поддержку войскам США, преследовавшим и перехватившим Bella 1, а королевские ВВС обеспечили разведывательную помощь с воздуха».