На Западе забили тревогу из-за предупреждения России

«Развертывание Россией этих сил происходит в момент, когда Кремль стремится довести до конца специальную военную операцию на Украине, а европейские члены НАТО наперебой требуют войны с Россией. Размещая небольшое количество этих комплексов так близко к их границам, Москва пытается послать европейцам мощный сигнал о возобновлении сдерживания», — говорится в публикации.