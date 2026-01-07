Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как эксперты и военкоры оценили захват танкера Marinera

Политики, военкоры и эксперты оценили последствия инцидента в Северной Атлантике, где американская Береговая охрана при поддержке спецназа перехватила нефтяной танкер Marinera. На момент захвата судно шло под российским флагом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Захват американскими военными нефтяного танкера Marinera («Маринера»), который шел под флагом России, вызвал острую реакцию среди российских политиков, военкоров и экспертов. Многие называют инцидент опасным прецедентом и проверкой Москвы на прочность, предупреждая о риске эскалации вплоть до ядерного конфликта. Главные оценки произошедшего собрал RTVI.

В Государственной думе инцидент восприняли серьезно, но призвали к дипломатическому решению. Член комитета по обороне Андрей Колесник напомнил, что судно под государственным флагом приравнивается к территории страны.

Я не знаю, зачем это американцам надо. Дело в том, что там следует подводная российская лодка и где-то поблизости есть авиация. Инцидент не очень приятный, но не надо допускать столкновения, потому что это очень чревато.

Андрей Колесник
депутат Госдумы (цитата по «Ленте.ру»)

Член Совета Федерации Андрей Клишас назвал задержание танкера «пиратством»:

После «операции правоохранительных органов» с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море. Всё по преславутым «правилам» в нарушение норм международного права.

Военный корреспондент Александр Коц уверен, что одной дипломатии недостаточно. По его мнению, Дональд Трамп пребывает в «эйфории» после давления на Венесуэлу и теперь проверяет реакцию Москвы.

«Если мы ограничимся риторикой о “красных линиях”, это убедит Трампа, что Россией можно вертеть и так, и этак. Американский президент начнет “борзеть” на украинском треке, а в Черное море войдут носители “Томагавков”. А там и до ядерной войны один шаг», — предупредил военкор.

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан также отметил рискованность действий Вашингтона: «Под куполом геополитического цирка Трамп работает без страховки и всяких красных линий. Есть мнение, что он не вполне понимает опасность исполняемого трюка».

Многие эксперты указывают на уязвимость российского торгового флота вдали от родных берегов. Телеграм-канал «Рыбарь» отметил, что смена флага на российский в последний момент поставила Москву в «крайне неудобное положение».

«Получилось так, что российский танкер фактически захвачен по надуманному предлогу. Это создает прецедент для дальнейших операций против всего так называемого “теневого флота” России», — пишет «Рыбарь».

Канал «Военный осведомитель» задается вопросом о целесообразности таких маневров без реальной защиты: «Много теперь будет значить флаг России на борту подсанкционных судов? Мы сами себе создали проблемы: назвали танкер своим, а после попыток захвата буквально ничего не смогли предпринять».

Авторы телеграм-канала «Военная хроника» отмечают: эпоха формальных гарантий безопасности судоходства завершена. Любое торговое судно без эскорта становится легкой мишенью.

«Вопрос уже не в том, нужно ли сопровождение, а в том, кто и когда признает, что без этого торговый флот превращается в разменную монету. Время, когда можно было обходиться без подобных инструментов, судя по всему, действительно уходит», — резюмирует «Военная хроника».

Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
Читать дальше