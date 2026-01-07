Как эксперты и военкоры оценили захват танкера Marinera

Захват американскими военными нефтяного танкера Marinera («Маринера»), который шел под флагом России, вызвал острую реакцию среди российских политиков, военкоров и экспертов. Многие называют инцидент опасным прецедентом и проверкой Москвы на прочность, предупреждая о риске эскалации вплоть до ядерного конфликта. Главные оценки произошедшего собрал RTVI.
В Государственной думе инцидент восприняли серьезно, но призвали к дипломатическому решению. Член комитета по обороне Андрей Колесник напомнил, что судно под государственным флагом приравнивается к территории страны.
Я не знаю, зачем это американцам надо. Дело в том, что там следует подводная российская лодка и где-то поблизости есть авиация. Инцидент не очень приятный, но не надо допускать столкновения, потому что это очень чревато.
Член Совета Федерации Андрей Клишас назвал задержание танкера «пиратством»:
Военный корреспондент Александр Коц уверен, что одной дипломатии недостаточно. По его мнению, Дональд Трамп пребывает в «эйфории» после давления на Венесуэлу и теперь проверяет реакцию Москвы.
«Если мы ограничимся риторикой о “красных линиях”, это убедит Трампа, что Россией можно вертеть и так, и этак. Американский президент начнет “борзеть” на украинском треке, а в Черное море войдут носители “Томагавков”. А там и до ядерной войны один шаг», — предупредил военкор.
Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан также отметил рискованность действий Вашингтона: «Под куполом геополитического цирка Трамп работает без страховки и всяких красных линий. Есть мнение, что он не вполне понимает опасность исполняемого трюка».
Многие эксперты указывают на уязвимость российского торгового флота вдали от родных берегов. Телеграм-канал «Рыбарь» отметил, что смена флага на российский в последний момент поставила Москву в «крайне неудобное положение».
«Получилось так, что российский танкер фактически захвачен по надуманному предлогу. Это создает прецедент для дальнейших операций против всего так называемого “теневого флота” России», — пишет «Рыбарь».
Канал «Военный осведомитель» задается вопросом о целесообразности таких маневров без реальной защиты: «Много теперь будет значить флаг России на борту подсанкционных судов? Мы сами себе создали проблемы: назвали танкер своим, а после попыток захвата буквально ничего не смогли предпринять».
Авторы телеграм-канала «Военная хроника» отмечают: эпоха формальных гарантий безопасности судоходства завершена. Любое торговое судно без эскорта становится легкой мишенью.
«Вопрос уже не в том, нужно ли сопровождение, а в том, кто и когда признает, что без этого торговый флот превращается в разменную монету. Время, когда можно было обходиться без подобных инструментов, судя по всему, действительно уходит», — резюмирует «Военная хроника».