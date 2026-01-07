Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Россия и Китай уважают только перестроенные им США

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай уважают и боятся только Соединённые Штаты, которые ему удалось «перестроить» в период своего руководства.

Источник: Reuters

«Единственная страна, которую уважают и боятся Россия и Китай, — это перестроенные мной Соединённые Штаты Америки», — написал Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше