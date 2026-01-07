Молдова добавила ещe полмиллиарда долларов к внешнему долгу

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. В 2025 году внешний государственный долг Республики Молдова продолжал расти и к концу ноября достиг 4,68 миллиарда долларов США по сравнению с 4,19 миллиарда долларов в начале года.
Данные Министерства финансов показывают, что всего за 11 месяцев остаток внешнего долга увеличился примерно на 493 миллиона долларов, что составляет рост около 11,7%, сообщает bani.md.
Рост внешнего долга был обусловлен как новыми взятыми кредитами, так и изменениями курса валют. В период с января по ноябрь 2025 года поступления внешнего финансирования составили 631,2 миллиона долларов, а погашения внешнего долга — 440,9 миллиона долларов. Таким образом, чистое внешнее финансирование было положительным и составило 190,3 миллиона долларов.
Дополнительным фактором, повлиявшим на увеличение долга, стали колебания курса доллара США относительно других валют, которые оказали положительное влияние на остаток внешнего долга в размере 302 миллионов долларов. Министерство финансов уточняет, что эта валютная переоценка способствовала росту долга, выраженного в долларах.
В пересчeте на молдавские леи внешний государственный долг достиг 79,6 миллиарда леев на конец ноября 2025 года по сравнению с 77,4 миллиарда леев в начале года. Разница отражает как новые кредиты, так и влияние колебаний курса валют.
При этом обслуживание внешнего государственного долга, включающее выплаченные проценты и комиссии, составило 98,9 миллиона долларов за первые 11 месяцев года, что близко к уровню аналогичного периода 2024 года.