Молдова добавила ещe полмиллиарда долларов к внешнему долгу

Рост внешнего долга был обусловлен как новыми взятыми кредитами, так и изменениями курса валют. В период с января по ноябрь 2025 года поступления внешнего финансирования составили 631,2 миллиона долларов, а погашения внешнего долга — 440,9 миллиона долларов. Таким образом, чистое внешнее финансирование было положительным и составило 190,3 миллиона долларов.