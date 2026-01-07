США сообщили о захвате российского танкера «Маринера» в Северной Атлантике

«Преступники всего мира, будьте начеку. Вы можете бежать, но вы не сможете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии по защите американского народа и пресечению финансирования наркотерроризма, где бы мы его ни обнаружили, и точка», — говорится в посте Ноем в Х.