В Совфеде отреагировали на задержание танкера Marinera

«После “операции правоохранительных органов” с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море», — заявил он.
По его словам, этот шаг соответствует «пресловутым правилам» в нарушение норм международного права.
Ранее американские военные поднялись на борт танкера Marinera, который шел под российским флагом в Северной Атлантике. По данным журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, это произошло «между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка».
