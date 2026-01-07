Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером

«Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, послом (США во Франции — ред.) Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Грюнбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже», — написал Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, на встрече обсуждалось завершение украинского конфликта. Кроме того, на повестке была тема «возможных форматов дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США». Как отметил Умеров, Владимиру Зеленскому о встрече будет доложено дополнительно.
Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.