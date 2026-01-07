МИД: РФ следит за новостями о высадке солдат США на российский танкер «Маринера»

Напомним, что задержание российского танкера «Маринера» произошло 7 января. Тогда корабль проплывал в водах Атлантике, как внезапно к ним выдвинулись солдаты ВМС США. Некоторые зарубежные СМИ пишут, что на подмогу танкеру приплыл российский флот. Минтранс РФ в свою очередь отметил, что Вашингтон не имел право проводить операцию против нашего корабля.