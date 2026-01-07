Ричмонд
МИД: РФ следит за новостями о высадке солдат США на российский танкер «Маринера»

В МИД РФ отметили, что США обязаны обеспечить уважительное отношение к экипажу «Маринеры».

Источник: Комсомольская правда

Россия внимательно следит за всеми новостями о высадке американских солдат на судно «Маринера». Об этом рассказали ТАСС в российском МИД.

«МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно “Маринера” в Северной Атлантике», — заявили представители ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Штаты обязаны обеспечить уважительное и гуманное отношение к гражданам России, находившимся на борту судна. Ведомство также призвало Вашингтон не создавать препятствий для их скорого возвращения домой.

Напомним, что задержание российского танкера «Маринера» произошло 7 января. Тогда корабль проплывал в водах Атлантике, как внезапно к ним выдвинулись солдаты ВМС США. Некоторые зарубежные СМИ пишут, что на подмогу танкеру приплыл российский флот. Минтранс РФ в свою очередь отметил, что Вашингтон не имел право проводить операцию против нашего корабля.

