МИД: РФ следит за новостями о высадке солдат США на российский танкер «Маринера»

Россия внимательно следит за всеми новостями о высадке американских солдат на судно «Маринера». Об этом рассказали ТАСС в российском МИД.
«МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно “Маринера” в Северной Атлантике», — заявили представители ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Штаты обязаны обеспечить уважительное и гуманное отношение к гражданам России, находившимся на борту судна. Ведомство также призвало Вашингтон не создавать препятствий для их скорого возвращения домой.
Напомним, что задержание российского танкера «Маринера» произошло 7 января. Тогда корабль проплывал в водах Атлантике, как внезапно к ним выдвинулись солдаты ВМС США. Некоторые зарубежные СМИ пишут, что на подмогу танкеру приплыл российский флот. Минтранс РФ в свою очередь отметил, что Вашингтон не имел право проводить операцию против нашего корабля.
США попытались захватить танкер «Маринера»: что известно о задержании судна под российским флагом в Северной Атлантике.