Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внучка Трампа рассказала о трудностях в личной жизни из-за охраны

Кай Трамп заявила, что агенты Секретной службы следят за безопасностью в том числе на ее свиданиях.

Источник: Аргументы и факты

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп пожаловалась на трудности в личной жизни из-за того, что ее постоянно сопровождают представители охранных служб. Об этом она заявила в интервью популярному подкасту.

Девушка отметила, что постоянное присутствие агентов Секретной службы создает неловкие ситуации, особенно на свиданиях. По словам Кай Трамп, телохранители следуют за ней повсюду, в том числе во время встреч с друзьями.

Внучка президента США отметила, что агенты становятся «убийцами настроения» на свиданиях.

«Если честно, это действительно неловко, когда у тебя свидание с парнем, а он (агент Секретной службы — прим. ред.) сидит за двумя столиками позади тебя. Это немного странно», — сказала она.

Подобные сложности испытывает и её дядя Бэррон Трамп, который также находится под круглосуточной защитой. Кай Трамп добавила, что пока не планирует заводить семью, а намерена сосредоточиться на спортивной карьере в гольфе.

Ранее сообщалось, что в США задержали человека, причастного инциденту у дома вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше