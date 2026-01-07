Внучка Трампа рассказала о трудностях в личной жизни из-за охраны

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп пожаловалась на трудности в личной жизни из-за того, что ее постоянно сопровождают представители охранных служб. Об этом она заявила в интервью популярному подкасту.
Девушка отметила, что постоянное присутствие агентов Секретной службы создает неловкие ситуации, особенно на свиданиях. По словам Кай Трамп, телохранители следуют за ней повсюду, в том числе во время встреч с друзьями.
Внучка президента США отметила, что агенты становятся «убийцами настроения» на свиданиях.
«Если честно, это действительно неловко, когда у тебя свидание с парнем, а он (агент Секретной службы — прим. ред.) сидит за двумя столиками позади тебя. Это немного странно», — сказала она.
Подобные сложности испытывает и её дядя Бэррон Трамп, который также находится под круглосуточной защитой. Кай Трамп добавила, что пока не планирует заводить семью, а намерена сосредоточиться на спортивной карьере в гольфе.
