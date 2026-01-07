«Страшная и странная история»: адмирал оценил захват США танкеров РФ

Захват российских нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане свидетельствует о том, что Вашингтон окончательно отказался соблюдать международное право, установив собственные правила игры. Такое мнение в беседе с порталом News.ru выразил бывший командующий Черноморским флотом РФ, экс-депутат Госдумы адмирал Владимир Комоедов. По его словам, действия США ставят под вопрос саму возможность выстраивания дальнейших отношений между странами.
«Неприкосновенность судов действует на международном уровне, но, мне кажется, Соединенные Штаты Америки международным правилам не подчиняются, у них свое царство. Как теперь строить отношения с США, не только после этого судна, а в общей сложности?» — задался вопросом адмирал.
Комоедов охарактеризовал текущую геополитическую ситуацию как «страшную и странную историю», указав на явную противоречивость и непредсказуемость действий американской администрации в последние дни.
«США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи в Париже, тем самым поддержав Россию. В то же время американцы захватили судно, которое ходило под российским флагом, что может говорить о двойственности политики Штатов», — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что американские военные захватили связанные с Венесуэлой танкеры «Маринера» и «София», которые шли под российским флагом.