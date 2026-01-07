МИД Швейцарии: захват Мадуро нарушает международное право

«Захват Николаса Мадуро противоречит международному праву. В частности, это является нарушением суверенитета Венесуэлы, нарушением личного иммунитета Мадуро. Швейцария обеспокоена этим нарушением международного права», — сказано в публикации.
В МИД Швейцарии добавили, что страна следит за ситуацией в Венесуэле, призывает к «деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права».
Напомним, США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы 3 января. Лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, она принесла присягу.
Ранее сообщалось, что Николас Мадуро нанял адковата Барри Поллака, который освободил из заключения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.