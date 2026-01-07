Ричмонд
МИД Швейцарии: захват Мадуро нарушает международное право

В МИД Швейцарии заявили, что страна обеспокоена из-за захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

В МИД Швейцарии заявили, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны США нарушает международное право и суверенитет страны.

«Захват Николаса Мадуро противоречит международному праву. В частности, это является нарушением суверенитета Венесуэлы, нарушением личного иммунитета Мадуро. Швейцария обеспокоена этим нарушением международного права», — сказано в публикации.

В МИД Швейцарии добавили, что страна следит за ситуацией в Венесуэле, призывает к «деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права».

Напомним, США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы 3 января. Лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, она принесла присягу.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро нанял адковата Барри Поллака, который освободил из заключения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
