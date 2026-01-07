«Полноценное вторжение»: в Госдуме призвали вступить в бой с катерами США

Захват российского танкера «Маринера» силами ВМС США является актом полноценного военного вторжения на территорию Российской Федерации, требующим немедленного силового ответа. Такую жесткую позицию в беседе с порталом News.ru озвучил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. По мнению парламентария, время для дипломатических увещеваний закончилось, и Москве необходимо применить оружие.
«Такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря — полноценное военное вторжение в Россию», — заявил депутат.
Журавлев отметил, что Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», намеренно игнорируя тот факт, что судно шло под государственным флагом РФ. Парламентарий призвал ответить силой на захват танкера.
«Вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые не только что-то слишком далеко отошли от обеих Америк, но и совершенно перепутали берега», — резюмировал депутат.
Ранее Европейское командование ВС США официально подтвердило штурм судна в нейтральных водах Северной Атлантики, назвав его борьбой с нарушением санкционного режима. Министерство транспорта России квалифицировало эти действия как грубое нарушение международного права и Конвенции ООН, поскольку судно законно находилось под российской юрисдикцией.