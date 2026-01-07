Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио анонсировал встречу с руководством Дании для обсуждения Гренландии

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что планирует встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что планирует встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

День, когда планируются обсуждения, Рубио не указал, но заявил, что речь идет о следующей неделе.

Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские и гренландские политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.

Читайте материал «Депутат ЕП сказал, что Евросоюз стал вассалом США».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше