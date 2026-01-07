Рубио анонсировал встречу с руководством Дании для обсуждения Гренландии

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что планирует встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.
День, когда планируются обсуждения, Рубио не указал, но заявил, что речь идет о следующей неделе.
Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские и гренландские политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
