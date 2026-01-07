«Атаковать торпедами»: в Думе призвали дать военный ответ США на захват кораблей

Соединенные Штаты сейчас находятся в «эйфории безнаказанности» после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким мнением выступил первый заместитель председателя главы комитета Государственной думы России по обороне Алексей Журавлев на фоне захвата Вашингтоном следовавшего под флагом РФ танкера.
Говоря о задержании танкера «Маринера», депутат заявил, что действия Штатов в отношении кораблей являются самым обыкновенным пиратством. По его мнению, это по сути аналогично покушению на российскую территорию, поскольку танкер двигался под государственным флагом России.
Он утверждает, что на такие действия необходимо реагировать жестко и оперативно, поскольку военная доктрина страны предполагает даже возможность использования ядерного оружия в ответ на подобные угрозы. Журавлев также отметил, что, по имеющейся информации, рядом с судном находилась российская подводная лодка и другие военные корабли.
— Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны — нормально они охраняют свой берег в нескольких тысячах километров от него — думаю, США, которые находятся в своеобразной эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу, — приводит его слова издание «Подъем».
По информации журналистов, судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фотографии попытки захвата следующего под российским флагом нефтяного танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом Вашингтон подтвердил задержание.
Задержание также подтвердило и Министерство транспорта РФ. По информации ведомства, «Маринера» получила временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.