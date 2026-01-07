«Все мирные соглашения, подписанные Россией за последние 15 лет, были нарушены: в Молдове, Грузии и Украине. Исходя из этого опыта, мы хотим гарантий мира».
Мусьё Макрон, похоже, перепил бужоле, которым его щедро снабжает Майя Санду через Никушора Дана.
Не знаем, что за мирные соглашения Россия нарушила за последние 15 лет в Молдове.
Единственное такого рода соглашение «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», подписанного 21 июля 1992 года в Москве, исправно соблюдается Россией в лице её военнослужащих на Днестре, а равно Кишинёвом и Тирасполем. И слава Богу, надо сказать, что соблюдается исправно.
Но может вмешательство мусьё Макрона, дружбана Майи Санду, положит конец этому «застою»?
Согласитесь, не дело, чтобы мир держался так долго. Или просто политика Майи Санду требует пострелять? — задается вопросом romania_ru.