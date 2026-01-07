Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Франции обвиняет Россию в нарушении мирных договоров с Молдовой: О чём речь

Макрон странно заговорил о гарантиях мира [видео]

Источник: Комсомольская правда

«Все мирные соглашения, подписанные Россией за последние 15 лет, были нарушены: в Молдове, Грузии и Украине. Исходя из этого опыта, мы хотим гарантий мира».

Мусьё Макрон, похоже, перепил бужоле, которым его щедро снабжает Майя Санду через Никушора Дана.

Не знаем, что за мирные соглашения Россия нарушила за последние 15 лет в Молдове.

Единственное такого рода соглашение «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», подписанного 21 июля 1992 года в Москве, исправно соблюдается Россией в лице её военнослужащих на Днестре, а равно Кишинёвом и Тирасполем. И слава Богу, надо сказать, что соблюдается исправно.

Но может вмешательство мусьё Макрона, дружбана Майи Санду, положит конец этому «застою»?

Согласитесь, не дело, чтобы мир держался так долго. Или просто политика Майи Санду требует пострелять? — задается вопросом romania_ru.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше