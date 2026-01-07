Ричмонд
Три этапа: Рубио раскрыл план США для Венесуэлы

Государственный секретарь США Марко Рубио официально представил трехэтапную стратегию Вашингтона по переформатированию политического и экономического устройства Венесуэлы.

Государственный секретарь США Марко Рубио официально представил трехэтапную стратегию Вашингтона по переформатированию политического и экономического устройства Венесуэлы. План администрации Дональда Трампа предполагает не только первичную стабилизацию обстановки, но и обязательный допуск американского бизнеса к национальным ресурсам с последующей полной передачей власти лояльным силам.

«Итак, по мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трех этапов… Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос», — пояснил глава американской дипломатии журналистам, передает РИА «Новости».

Ключевым условием экономического возрождения страны Рубио назвал безальтернативное открытие рынков для корпораций из США и стран западной коалиции.

«Вторым этапом станет то, что мы называем восстановлением. Он заключается в обеспечении того, чтобы американские, западные и другие компании имели справедливый доступ к рынку Венесуэлы», — сказал он.

Финальной точкой плана должна стать смена руководства страны, сопровождаемая реабилитацией противников действующего режима.

«И после этого, конечно же, наступит третий этап: этап передачи [власти]. План предусматривает одновременный запуск процесса национального примирения в Венесуэле, включая амнистию для оппозиции, освобождение политзаключенных или их возвращение в страну, а также начало восстановления гражданского общества», — заключил госсекретарь.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
