Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Консультация между Киевом и Вашингтоном по урегулированию конфликта стала третьей в течение двух дней.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел в Париже встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом украинский чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что стороны провели очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта. Консультация Киева и Вашингтона стала третьей в течение двух дней, добавил Умеров.

На переговорах обсуждалось завершение боевых действий и возможные форматы дальнейших контактов на высшем уровне с участием Украины и европейских партнеров.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что почти все вопросы по гарантиям безопасности Киеву решены.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше