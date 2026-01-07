Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел в Париже встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом украинский чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что стороны провели очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта. Консультация Киева и Вашингтона стала третьей в течение двух дней, добавил Умеров.
На переговорах обсуждалось завершение боевых действий и возможные форматы дальнейших контактов на высшем уровне с участием Украины и европейских партнеров.
Ранее Джаред Кушнер заявил, что почти все вопросы по гарантиям безопасности Киеву решены.