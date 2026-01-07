Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США начали торговать венесуэльской нефтью на мировом рынке

Министерство энергетики США официально объявило о начале продаж венесуэльской нефти на мировом рынке.

Министерство энергетики США официально объявило о начале продаж венесуэльской нефти на мировом рынке. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Правительство США начало продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников», — заявили в минэнерго.

Для этого Вашингтон привлёк ведущих мировых товарных трейдеров и ключевые банки.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для последующей её реализации.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше