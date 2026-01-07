США начали торговать венесуэльской нефтью на мировом рынке

Министерство энергетики США официально объявило о начале продаж венесуэльской нефти на мировом рынке. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Для этого Вашингтон привлёк ведущих мировых товарных трейдеров и ключевые банки.
Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для последующей её реализации.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше