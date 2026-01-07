Ричмонд
Рубио раскрыл трехэтапный план Вашингтона по Венесуэле

Американский госсекретарь Марко Рубио 7 января раскрыл трехэтапный план Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы, который включает стабилизацию ситуации в стране и предотвращение хаоса.

Источник: AP 2024

«По мере нашего продвижения мы будем описывать наш подход — это трехэтапный процесс в отношении Венесуэлы. Первый этап — стабилизация страны. Мы не хотим, чтобы она скатилась в хаос», — заявил Рубио.

По его словам, первой частью процесса является стабилизация, для которой США используют свой «карантин» и санкции, а также готовятся к сделке по изъятию от 30 до 50 млн баррелей застрявшей в стране нефти. Вырученные средства, по его словам, будут подконтрольно распределяться на благо народа.

Второй этап, «восстановление», включает предоставление западным компаниям доступа на венесуэльский рынок и формирование процесса национального примирения. Третий этап — «переходный», который будет частично пересекаться с предыдущими. Рубио пообещал представить больше деталей в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп 6 января заявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для последующей продажи на рынке. По словам Трампа, речь идет о высококачественной санкционированной нефти, которая будет реализована по рыночной цене. Контроль за выручкой американский лидер возьмет на себя лично.

Газета The New York Times 4 января сообщала, что число погибших в результате атаки США в Венесуэле возросло до 80 человек. Уточнялось, что погибшие есть как среди гражданского населения, так и среди военных. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный траур по военнослужащим, погибшим в результате операции США по захвату Мадуро.

Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Мадуро 5 января доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и сказал, что всё еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 5 января заявил о нарушении США норм международного права в Венесуэле. Гутерриш также отметил, что будущее Венесуэлы после операции США остается неопределенным и вызывает большие опасения.

