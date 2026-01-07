Рубио встретится с властями Дании по вопросу Гренландии на следующей неделе

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что собирается провести встречу с датскими властями для обсуждения ситуации вокруг Гренландии на следующей неделе.
«Я встречусь с ними на следующей неделе, мы проведем эти обсуждения», — заявил он представителям СМИ, отвечая на вопрос о реакции Белого дома на предложение Копенгагена обсудить ситуацию с Гренландией.
Ранее Рютте сообщил, что Гренландия не возражает против размещения на ее территории дополнительного американского военного контингента.
Отметим, агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация США прорабатывает возможные варианты для доступа к Гренландии, в том числе сделку с покупкой острова и военное вмешательство.