Рубио встретится с властями Дании по вопросу Гренландии на следующей неделе

Госсекретарь США прокомментировал предложение Копенгагена обсудить ситуацию с островом.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что собирается провести встречу с датскими властями для обсуждения ситуации вокруг Гренландии на следующей неделе.

«Я встречусь с ними на следующей неделе, мы проведем эти обсуждения», — заявил он представителям СМИ, отвечая на вопрос о реакции Белого дома на предложение Копенгагена обсудить ситуацию с Гренландией.

Ранее Рютте сообщил, что Гренландия не возражает против размещения на ее территории дополнительного американского военного контингента.

Отметим, агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация США прорабатывает возможные варианты для доступа к Гренландии, в том числе сделку с покупкой острова и военное вмешательство.

