Белый дом увязал потребность США в Гренландии со сдерживанием России и КНР

«Хочу отметить, что приобретение Гренландии Соединенными Штатами не новая идея. Президенты, начиная с XIX века, заявляли, что это выгодно для национальной безопасности Америки. Президент (США Дональд Трамп) очень открыто и ясно дал понять всем вам и всему миру, что он считает сдерживание агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе наилучшим вариантом для Соединенных Штатов, и именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка», — сказала Левитт в ходе брифинга.