Киев обсудил в Париже форматы встречи Зеленского с Трампом и лидерами ЕС

«Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнёров и США», — написал Умеров в своём Telegram-канале.
Украинская делегация провела в столице Франции уже три раунда переговоров с американскими представителями за двое суток. От Украины в обсуждениях участвовали руководитель Генштаба Андрей Гнатов, глава офиса президента Кирилл Буданов* и советники. Со стороны США в консультациях принимали участие спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты отказались подписать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече в Париже. Из первоначального проекта также исключили пункт об участии американцев в многонациональных силах на Украине. Ранее предполагалось, что США будут помогать с разведкой и логистикой в случае «нападения».
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.