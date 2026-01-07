Ричмонд
Киев обсудил в Париже форматы встречи Зеленского с Трампом и лидерами ЕС

Киев ведёт подготовку к многосторонним переговорам на высшем уровне по урегулированию конфликта, в которых примут участие Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры. Данное заявление по итогам консультаций в Париже сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Источник: Life.ru

«Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнёров и США», — написал Умеров в своём Telegram-канале.

Украинская делегация провела в столице Франции уже три раунда переговоров с американскими представителями за двое суток. От Украины в обсуждениях участвовали руководитель Генштаба Андрей Гнатов, глава офиса президента Кирилл Буданов* и советники. Со стороны США в консультациях принимали участие спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты отказались подписать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече в Париже. Из первоначального проекта также исключили пункт об участии американцев в многонациональных силах на Украине. Ранее предполагалось, что США будут помогать с разведкой и логистикой в случае «нападения».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

