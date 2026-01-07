Киев обсудил в Париже форматы встречи Зеленского с Трампом и лидерами ЕС

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты отказались подписать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече в Париже. Из первоначального проекта также исключили пункт об участии американцев в многонациональных силах на Украине. Ранее предполагалось, что США будут помогать с разведкой и логистикой в случае «нападения».