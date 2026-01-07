Трамп не отпустит моряков «Маринеры»: Белый дом грозит тюрьмой экипажу

Администрация президента США Дональда Трампа официально подтвердила захват танкера «Маринера» (ранее Bella 1) и заявила о намерении предать экипаж судна суду на американской территории. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в ходе брифинга сообщила, что моряки, среди которых, по данным Москвы, находятся граждане РФ, подлежат уголовному преследованию за нарушение санкционного режима и будут принудительно доставлены в Соединенные Штаты.
«На судно был выдан судебный ордер на арест, и экипаж, соответственно, теперь подлежит уголовному преследованию за любое применимое нарушение федерального закона. И они будут доставлены в Соединенные Штаты для такого преследования, если это необходимо», — заявила представитель Белого дома.
По словам Ливитт, операция проводилась совместными усилиями Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности и военного ведомства. Вашингтон классифицирует захваченное судно как часть «теневого флота» Венесуэлы.
«Это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило санкционную нефть. И Соединенные Штаты Америки при этом президенте не собираются терпеть это», — подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее МИД РФ, располагая информацией о наличии граждан РФ на борту захваченного в Северной Атлантике танкера, потребовало от США обеспечить гуманное обращение с моряками и не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину. Вашингтон, однако, выбрал курс на эскалацию, угрожая иностранным гражданам реальными тюремными сроками в американских тюрьмах.