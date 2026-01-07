Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не отпустит моряков «Маринеры»: Белый дом грозит тюрьмой экипажу

Администрация президента США Дональда Трампа официально подтвердила захват танкера «Маринера» (ранее Bella 1) и заявила о намерении предать экипаж судна суду на американской территории.

Администрация президента США Дональда Трампа официально подтвердила захват танкера «Маринера» (ранее Bella 1) и заявила о намерении предать экипаж судна суду на американской территории. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в ходе брифинга сообщила, что моряки, среди которых, по данным Москвы, находятся граждане РФ, подлежат уголовному преследованию за нарушение санкционного режима и будут принудительно доставлены в Соединенные Штаты.

«На судно был выдан судебный ордер на арест, и экипаж, соответственно, теперь подлежит уголовному преследованию за любое применимое нарушение федерального закона. И они будут доставлены в Соединенные Штаты для такого преследования, если это необходимо», — заявила представитель Белого дома.

По словам Ливитт, операция проводилась совместными усилиями Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности и военного ведомства. Вашингтон классифицирует захваченное судно как часть «теневого флота» Венесуэлы.

«Это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило санкционную нефть. И Соединенные Штаты Америки при этом президенте не собираются терпеть это», — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее МИД РФ, располагая информацией о наличии граждан РФ на борту захваченного в Северной Атлантике танкера, потребовало от США обеспечить гуманное обращение с моряками и не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину. Вашингтон, однако, выбрал курс на эскалацию, угрожая иностранным гражданам реальными тюремными сроками в американских тюрьмах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше