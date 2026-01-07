«Я думаю, у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным, так и с председателем КНР Си Цзиньпином. Как вы знаете, он неоднократно разговаривал с ними с момента вступления в должность около года назад, и я полагаю, что эти личные отношения будут продолжаться», — сказала Левитт во время пресс-брифинга.
В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с Путиным и Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Очень открытые и искренние отношения сохраняются у американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.