Reuters: захваченный США танкер РФ «Маринера» могут доставить в Британию

Захваченный американскими военными российский танкер «Маринера», вероятно, направляется в территориальные воды Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
Операция по задержанию судна была проведена 7 января совместно Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности США при поддержке Пентагона. Задержание произошло в Атлантическом океане примерно в 200 километрах к юго-востоку от побережья Исландии. Военный министр США Пит Хегсет связал инцидент с действиями по блокировке венесуэльской нефти.
Великобритания оказала Вашингтону поддержку, предоставив авиабазы и разведывательные самолеты для слежения за танкером. В операции также участвовали воздушные силы Франции и Ирландии.
Ранее Россия призвала США обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами с нефтяного танкера «Маринера».