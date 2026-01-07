Reuters: захваченный США танкер РФ «Маринера» могут доставить в Британию

Операция по задержанию судна была проведена 7 января совместно Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности США при поддержке Пентагона. Задержание произошло в Атлантическом океане примерно в 200 километрах к юго-востоку от побережья Исландии. Военный министр США Пит Хегсет связал инцидент с действиями по блокировке венесуэльской нефти.