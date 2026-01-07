Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: США оставляют за собой право вновь атаковать Венесуэлу

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатию, но оставляет за собой право вновь применить силу в отношении Венесуэлы.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатию, но оставляет за собой право вновь применить силу в отношении Венесуэлы. Об этом она сообщила на брифинге для журналистов.

По ее словам, сейчас в Венесуэле нет американских войск.

«Президент, конечно, оставляет за собой право использовать вооружённые силы США в случае необходимости. Это не то, чего он хочет. Дипломатия — это всегда первый вариант», — сказала Левитт.

Напомним, США 3 января нанесли удар по Венесуэле, захватили её президента Николаса Мадуро и его супругу и вывезли их в Нью-Йорк. Мадуро будут судить за «наркотерроризм».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше