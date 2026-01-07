Белый дом: США оставляют за собой право вновь атаковать Венесуэлу

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатию, но оставляет за собой право вновь применить силу в отношении Венесуэлы. Об этом она сообщила на брифинге для журналистов.
По ее словам, сейчас в Венесуэле нет американских войск.
«Президент, конечно, оставляет за собой право использовать вооружённые силы США в случае необходимости. Это не то, чего он хочет. Дипломатия — это всегда первый вариант», — сказала Левитт.
Напомним, США 3 января нанесли удар по Венесуэле, захватили её президента Николаса Мадуро и его супругу и вывезли их в Нью-Йорк. Мадуро будут судить за «наркотерроризм».