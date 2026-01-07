Рубио на будущей неделе встретится с властями Дании, чтобы обсудить Гренландию

Ранее западные СМИ со ссылкой на чиновников из Белого дома сообщили, что вариант силового захвата Гренландии ВС США остаётся на столе у американского руководства. При этом Марко Рубио заверил Когресс Штатов, что именно покупка острова остаётся приоритетом для команды главы США Дональда Трампа.