Рубио на будущей неделе встретится с властями Дании, чтобы обсудить Гренландию

«Я встречусь с ними [властями Дании] на следующей неделе, мы проведём эти обсуждения», — заявил он, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп всегда хотел «купить Гренландию».
В Белом доме также подтвердили, что американский лидер активно обсуждает вопрос покупки острова со своей командой по нацбезопасности.
Ранее западные СМИ со ссылкой на чиновников из Белого дома сообщили, что вариант силового захвата Гренландии ВС США остаётся на столе у американского руководства. При этом Марко Рубио заверил Когресс Штатов, что именно покупка острова остаётся приоритетом для команды главы США Дональда Трампа.
