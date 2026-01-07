Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио на будущей неделе встретится с властями Дании, чтобы обсудить Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведёт встречу с руководством Дании, чтобы обсудить ситуацию с Гренландией. Об этом сам дипломат сообщил представителям прессы.

«Я встречусь с ними [властями Дании] на следующей неделе, мы проведём эти обсуждения», — заявил он, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп всегда хотел «купить Гренландию».

В Белом доме также подтвердили, что американский лидер активно обсуждает вопрос покупки острова со своей командой по нацбезопасности.

Ранее западные СМИ со ссылкой на чиновников из Белого дома сообщили, что вариант силового захвата Гренландии ВС США остаётся на столе у американского руководства. При этом Марко Рубио заверил Когресс Штатов, что именно покупка острова остаётся приоритетом для команды главы США Дональда Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше