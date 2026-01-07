В Госдуме резко отреагировали на захват «Маринеры»: «Пиратство XXI века со стороны англосаксов»

В Госдуме РФ резко отреагировали на задержание американскими военными нефтяного танкера «Маринера» 7 января. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что такой поступок является откровенным нарушением морского права, а также конвенций ООН. В беседе с ТАСС Слуцкий назвал захват танкера пиратством.
«Захват судна “Маринера”, шедшего под российским флагом в международных территориальных водах, безусловно, нарушение морского права и конвенций ООН. Это пиратство XXI века со стороны англосаксов», — сказал Слуцкий.
Как писал KP.RU, военные США преследовали нефтяной танкер «Маринера» около двух недель. Танкер под российским флагом шел в водах в Северной Атлантике. Американцы задержали судно, обосновав это тем, что оно якобы везло венесуэльскую нефть, которую они считают своей.
В МИД РФ заявили, что внимательно отслеживают сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно «Маринера». Также в российском дипведомстве потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ и не препятствовать скорейшему возвращению моряков на Родину.