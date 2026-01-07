В Госдуме резко отреагировали на захват «Маринеры»: «Пиратство XXI века со стороны англосаксов»

В МИД РФ заявили, что внимательно отслеживают сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно «Маринера». Также в российском дипведомстве потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ и не препятствовать скорейшему возвращению моряков на Родину.