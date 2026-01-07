Ричмонд
В Белом доме заявили о намерении отдать под суд экипаж танкера «Маринера»

США собираются отправить под суд экипаж захваченного танкера «Маринера». Об этом во время пресс-конференции объявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

В отношении судна и экипажа выдан судебный ордер на арест, поэтому в случае необходимости людей с танкера доставят в Штаты для судебного преследования. В администрации Штатов утверждают, что судно состоит в теневом флоте Венесуэлы, не принадлежит никакой стране и шло «под ложным флагом».

Напомним, о захвате танкера американской Береговой охраной в нейтральных водах Северной Атлантики стало известно сегодня. После этого МИД РФ потребовал от США соблюдения прав находившихся на борту россиян и содействовать их возвращению домой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

