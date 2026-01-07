Ричмонд
Белый дом: Трамп обсуждает покупку Гренландии

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по национальной безопасности вопрос покупки Гренландии.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по национальной безопасности вопрос покупки Гренландии. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.

«Это то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности», — сказала Левитт.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США намерены выкупить остров у Дании.

До этого власти Дании выразили резкое возмущение и потребовали уважения к территориальной целостности страны. Бывший лидер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров «не продаётся и никогда не будет продаваться».

