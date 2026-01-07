Трамп смягчит санкции США против Венесуэлы на фоне нефтяной сделки

Как пояснили собеседники издания, этот объём является лишь первым траншем. Нефть, которая ранее предназначалась для Китая, теперь будет перенаправлена в США. Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, в настоящее время добывает около 800 тысяч баррелей в сутки, и большая часть её экспорта традиционно поступает в КНР.
Пресс-секретарь администрация США Кэролайн Ливитт указала, что Вашингтон будет в избирательном порядке отменять действие санкций в отношении Каракаса для осуществления сделал по продаже нефти и нефтепродуктов.
Напомним, после похищения Николаса Мадуро в результате атаки США на Венесуэлу пост временного главы государства официально заняла Делси Родригес. Дональд Трамп потребовал от неё прекратить продажу нефти противникам США. Политик также заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США до 50 млн баррелей нефти. Штаты уже начали реализацию венесуэльской нефти на мировых рынках.
