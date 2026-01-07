Ричмонд
Трамп смягчит санкции США против Венесуэлы на фоне нефтяной сделки

Продажи венесуэльской нефти, санкции на которую будут ослаблены, продолжатся неограниченно долго, сообщает CNBC со ссылкой на близкие к Белому дому источники. Президент США Дональд Трамп заявил, что Каракас передаст Вашингтону для реализации от 30 до 50 миллионов баррелей сырья по рыночным ценам.

Источник: Life.ru

Как пояснили собеседники издания, этот объём является лишь первым траншем. Нефть, которая ранее предназначалась для Китая, теперь будет перенаправлена в США. Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, в настоящее время добывает около 800 тысяч баррелей в сутки, и большая часть её экспорта традиционно поступает в КНР.

Пресс-секретарь администрация США Кэролайн Ливитт указала, что Вашингтон будет в избирательном порядке отменять действие санкций в отношении Каракаса для осуществления сделал по продаже нефти и нефтепродуктов.

Напомним, после похищения Николаса Мадуро в результате атаки США на Венесуэлу пост временного главы государства официально заняла Делси Родригес. Дональд Трамп потребовал от неё прекратить продажу нефти противникам США. Политик также заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США до 50 млн баррелей нефти. Штаты уже начали реализацию венесуэльской нефти на мировых рынках.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше