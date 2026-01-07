Киберполиция перечислила самые «популярные» в России схемы мошенничества

Мошенники часто пытаются выманить деньги у россиян, используя копии сайтов популярных магазинов и другие стратегии, заявили в профильном управлении МВД РФ.
Аферисты могут создавать поддельные формы, имитирующие страницы СБП, поддельные сайты для аренды недвижимости, а также предлагать покупки через боты в мессенджерах.
Эксперты посоветовали проверять, не является ли сайт фишинговым, до того как указывать информацию о банковской карте. Также было рекомендовано проверять ссылки и реквизиты, а также не доверять тем, кто предлагает перейти по ссылке, чтобы оформить получение услуги «со скидкой».
