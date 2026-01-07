Белый дом: у Трампа теплые отношения с Путиным и Си Цзиньпином

Пресс‑секретарь пояснила, что Трамп регулярно контактирует с Путиным и Си в различных форматах — как по закрытым каналам связи, так и на международных площадках. По ее словам, в центре разговоров находятся вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, ситуация в зонах конфликтов, а также торгово‑экономические отношения. Левитт отметила, что стороны стараются избегать пауз в диалоге, чтобы сохранять возможность для деэскалации в кризисных ситуациях.