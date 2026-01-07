Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио представил трехэтапный план США по Венесуэле

США планируют стабилизировать ситуацию в Венесуэле для предотвращения хаоса.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио представил трехэтапный план действий Вашингтона в отношении Венесуэлы. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Первый этап предполагает стабилизацию ситуации в стране для предотвращения хаоса. Второй шаг будет включать восстановление экономики при условии обеспечения доступа на рынок для американских и западных компаний.

Завершающей фазой станет передача власти. Кроме того, планируется запустить процесс национального примирения в Венесуэле, а также осуществить восстановление гражданского общества.

Рубио также сообщил, что США намерены продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам без предоставления скидок. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавила, что Вашингтон поддерживает тесный контакт с Каракасом и обладает значительными рычагами давления.

Ранее в США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше