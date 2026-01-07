Рубио представил трехэтапный план США по Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио представил трехэтапный план действий Вашингтона в отношении Венесуэлы. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Первый этап предполагает стабилизацию ситуации в стране для предотвращения хаоса. Второй шаг будет включать восстановление экономики при условии обеспечения доступа на рынок для американских и западных компаний.
Завершающей фазой станет передача власти. Кроме того, планируется запустить процесс национального примирения в Венесуэле, а также осуществить восстановление гражданского общества.
Рубио также сообщил, что США намерены продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам без предоставления скидок. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавила, что Вашингтон поддерживает тесный контакт с Каракасом и обладает значительными рычагами давления.
Ранее в США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке.