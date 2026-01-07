Ричмонд
Белый дом рассказал о позиции США по депортации нелегалов

Американские власти не меняют свою политику в отношении нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Все, кто незаконно пребывают в США, подлежат депортации, сказала пресс-секретарь.

Левитт своей репликой ответила, каков будет подход США к нелегалам из Венесуэлы.

