Белый дом рассказал о позиции США по депортации нелегалов

Американские власти не меняют свою политику в отношении нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Все, кто незаконно пребывают в США, подлежат депортации, сказала пресс-секретарь.
Левитт своей репликой ответила, каков будет подход США к нелегалам из Венесуэлы.
Читайте материал «Депутат ЕП сказал, что Евросоюз стал вассалом США».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше