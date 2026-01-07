Ричмонд
Белый дом объяснил, зачем Трампу Гренландия: больше контроля

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США стремятся к «большему контролю» над Арктикой, и получение Гренландии является для этого ключевым.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США стремятся к «большему контролю» над Арктикой, и получение Гренландии является для этого ключевым. Об этом она сказала на брифинге.

«Больше контроля над арктическим регионом и обеспечение того, чтобы… наши противники не могли продолжать свою агрессию в этом очень важном и стратегическом регионе. Кроме того, было бы много других преимуществ», — сказала Левитт, комментируя цели США.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа обсуждает покупку Гренландии у Дании.

До этого власти Дании выразили резкое возмущение и потребовали уважения к территориальной целостности страны. Бывший лидер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров «не продаётся и никогда не будет продаваться».

