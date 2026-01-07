Ричмонд
The Telegraph: немецкая энергетика стала уязвимой после разрыва с Россией

Потребители в ФРГ платят за электроэнергию по одному из высочайших тарифов в мире, говорится в статье.

Источник: Аргументы и факты

После разрыва отношений с Россией энергетика Германии стала ненадежной и уязвимой, пишет The Telegraph.

«Немецкая энергетика не только подорожала, но и стала ненадежной и к тому же уязвимой для диверсий», — говорится в материале.

Автор публикации считает, что для окончательного устранения всех последствий многолетней зависимости от РФ Германии потребуется много времени и гораздо больше политической воли, чем имеется на сегодня у Берлина.

В статье говорится, что ФРГ страдает от атак на ключевую инфраструктуру, стала малопривлекательная для инвестиций, в стране наблюдается политическая нестабильность.

«Похмелье от размолвки с Россией усугубляет дороговизна и нестабильность спешно налаженного энергоснабжения. Третья по величине экономика в мире импортирует целых 70% потребляемой энергии», — говорится в публикации.

Журналист отмечает, что Берлин оказался не в том положении, чтобы выторговывать себе низкие цены.

«Немецкие потребители платят за электроэнергию по одному из высочайших тарифов в мире», — сделал вывод автор материала.

Ранее ассоциация операторов подземных газохранилищ INES заявила, что запасы газа в подземных хранилищах Германии могут иссякнуть уже к середине января, если зима окажется экстремально холодной.

Отметим, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре считает, что энергетическое сотрудничество ФРГ с Россией может возобновиться в течение следующих десяти лет.