После разрыва отношений с Россией энергетика Германии стала ненадежной и уязвимой, пишет The Telegraph.
«Немецкая энергетика не только подорожала, но и стала ненадежной и к тому же уязвимой для диверсий», — говорится в материале.
Автор публикации считает, что для окончательного устранения всех последствий многолетней зависимости от РФ Германии потребуется много времени и гораздо больше политической воли, чем имеется на сегодня у Берлина.
В статье говорится, что ФРГ страдает от атак на ключевую инфраструктуру, стала малопривлекательная для инвестиций, в стране наблюдается политическая нестабильность.
«Похмелье от размолвки с Россией усугубляет дороговизна и нестабильность спешно налаженного энергоснабжения. Третья по величине экономика в мире импортирует целых 70% потребляемой энергии», — говорится в публикации.
Журналист отмечает, что Берлин оказался не в том положении, чтобы выторговывать себе низкие цены.
«Немецкие потребители платят за электроэнергию по одному из высочайших тарифов в мире», — сделал вывод автор материала.
Ранее ассоциация операторов подземных газохранилищ INES заявила, что запасы газа в подземных хранилищах Германии могут иссякнуть уже к середине января, если зима окажется экстремально холодной.
Отметим, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре считает, что энергетическое сотрудничество ФРГ с Россией может возобновиться в течение следующих десяти лет.