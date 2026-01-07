«Новый рубеж»: Зеленский назвал сроки окончания конфликта

Владимир Зеленский обозначил возможные временные рамки завершения военного конфликта, связав их с периодом председательства Кипра в Совете Европейского союза (первое полугодие 2026 года). Выступая на церемонии открытия кипрского председательства, украинский лидер заявил, что переговорный процесс с западными союзниками и Вашингтоном перешел в решающую фазу.
«Мы отмечаем то, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками “Коалиции желающих”. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — приводит слова Зеленского агентство «Интерфакс-Украина».
Также Зеленский акцентировал внимание на подготовке очередного пакета санкций, главной целью которого станут морские перевозки российских энергоресурсов.
«Новый пакет готовится, много шагов предпринимается, чтобы нанести удары теневому флоту России», — подчеркнул политик.
Заявление прозвучало на фоне интенсивных закрытых консультаций в Париже между украинской делегацией, европейцами и представителями команды Дональда Трампа. Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о подготовке встречи на высшем уровне.