Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом не ответил, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с РФ

Отвечая корреспондентам американских СМИ, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась подтверждать или опровергать информацию, что США требовали от властей Венесуэлы разорвать связи с Россией, а также Ираном.

Отвечая корреспондентам американских СМИ, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась подтверждать или опровергать информацию, что США требовали от властей Венесуэлы разорвать связи с Россией, а также Ираном. Китаем и Кубой.

Левитт сказала, что речь идет о закрытых брифингах, с которых «происходит много утечек».

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, осудили действия Соединенных штатов.

Впоследствии телеканал ABC утверждал, что США потребовали от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с рядом стран.

Читайте материал «Депутат ЕП сказал, что Евросоюз стал вассалом США».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше