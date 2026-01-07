Белый дом не ответил, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с РФ

Отвечая корреспондентам американских СМИ, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась подтверждать или опровергать информацию, что США требовали от властей Венесуэлы разорвать связи с Россией, а также Ираном. Китаем и Кубой.
Левитт сказала, что речь идет о закрытых брифингах, с которых «происходит много утечек».
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, осудили действия Соединенных штатов.
Впоследствии телеканал ABC утверждал, что США потребовали от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с рядом стран.
