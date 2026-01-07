«Рискнешь сам?»: Кадыров ответил Зеленскому на призыв к похищению

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко отреагировал на предложение Владимира Зеленского к властям США провести спецоперацию по его похищению по сценарию Венесуэлы. В своем Telegram-канале политик назвал украинского лидера «скоморохом» и трусом, который пытается устранить оппонентов чужими руками, и предупредил о фатальных последствиях для любых интервентов, решивших проникнуть в регион.
«Скоморох предлагает властям США похитить меня. Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль. Зеля трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой», — написал Кадыров.
Руководитель республики расценил подобные просьбы к Вашингтону как унижение и доказательство нежелания Киева идти на реальный мир.
«Что только этот чёрт не предпринимает: и в розыск меня подаёт, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование», — подчеркнул Кадыров.
В завершение глава Чечни предостерег Зеленского от попыток силового воздействия на Чечню: «Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнёшь сам, просроченный?».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам стоило бы применить «венесуэльский опыт» и провести операцию с Рамзаном Кадыровым по аналогии с действиями против Николаса Мадуро. По мнению Зеленского, если бы США использовали свои инструменты давления и похитили главу Чечни, это заставило бы российское руководство «задуматься».