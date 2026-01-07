«Рискнёшь, просроченный?»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского о похищении и пригласил его в Чечню

По словам Кадырова, Зеленскому стоило бы подумать о последствиях своих слов и понять, насколько унизительно звучат его просьбы и заявления. Он призвал украинского лидера сохранить достоинство и прекратить такие неуместные выпады. Вместе с этим чиновник напомнил, что экс-комик всегда может посетить Чеченскую республику и попробовать лично осуществить свой призыв.
«Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование. Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнёшь сам, просроченный?», — высказался Кадыров.
Напомним, что в результате военной операции США в Венесуэле были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских лиц из окружения президента, погибших во время его похищения. Ранее сообщалось, что в результате военных действий США на территории Венесуэлы погибли не менее 40 человек.
