Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рискнёшь, просроченный?»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского о похищении и пригласил его в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского «похитить» его, назвав это унизительным и подтверждающим попытки сорвать мирное урегулирование. В своём телеграм-канале руководитель Чеченской республики подчеркнул, что такие заявления лишь подчёркивают слабые позиции экс-комика и его стремление любыми способами саботировать переговоры.

Источник: Life.ru

По словам Кадырова, Зеленскому стоило бы подумать о последствиях своих слов и понять, насколько унизительно звучат его просьбы и заявления. Он призвал украинского лидера сохранить достоинство и прекратить такие неуместные выпады. Вместе с этим чиновник напомнил, что экс-комик всегда может посетить Чеченскую республику и попробовать лично осуществить свой призыв.

«Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование. Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнёшь сам, просроченный?», — высказался Кадыров.

Напомним, что в результате военной операции США в Венесуэле были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о многочисленных жертвах среди военных и гражданских лиц из окружения президента, погибших во время его похищения. Ранее сообщалось, что в результате военных действий США на территории Венесуэлы погибли не менее 40 человек.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше