Рубио: Трамп сохраняет возможность силового сценария при угрозе США

Госсекретарь США Рубио заявил, что Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе нацбезопасности, в том числе в отношении Гренландии.

Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность применения силы, в том числе в отношении Гренландии, если возникнет угроза национальной безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, американский лидер всегда оставляет за собой право выбора. Он пояснил, что если глава государства выявляет угрозу нацбезопасности, то у него остается возможность ее устранить военными средствами.

Рубио также сообщил, что на следующей неделе собирается встретиться с датскими властями для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

Агентство Reuters писало, что администрация США прорабатывает ряд вариантов для доступа к Гренландии.

