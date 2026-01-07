Ричмонд
Белый дом: Трамп не хочет снова использовать военную силу против Венесуэлы

Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп при необходимости может снова прибегнуть к возможностям вооруженных сил США в отношении Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп не хочет снова использовать военную силу в отношении Венесуэлы, он предпочитает дипломатические средства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент, конечно, оставляет за собой право использовать вооруженные силы Соединенных Штатов в случае необходимости. Это не то, чего он хочет. Дипломатия — это всегда первый вариант», — приводит РИА Новости слова Каролин Левитт.

Она добавила, что на территории Венесуэлы нет американских войск.

Напомним, США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы 3 января. Лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, она принесла присягу.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро нанял адковата Барри Поллака, который освободил из заключения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

