Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в течение полугода, заявил Владимир Зеленский, его слова передает издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

Глава киевского режима рассказал об этом во время своей речи на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — сказал он.

Издание подчеркнуло, что председательство Кипра в ЕС продлится до 30 июня 2026 года.

Зеленский также заявил, что переговоры с Европой и США достигли «нового рубежа».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

