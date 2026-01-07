Белый дом объяснил потребность в Гренландии «сдерживанием» Китая и России

Левитт подчеркнула, что вопрос активно обсуждается командой национальной безопасности, что свидетельствует о серьёзности намерений администрации.
Напомним, президент США Дональд Трамп возобновил интерес к приобретению Гренландии, автономной территории Дании. Белый дом подтвердил обсуждение различных вариантов, включая покупку у Дании и даже использование военных сил как «всегда доступной опции». Госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что предпочтительный план — покупка, а не вторжение.
