Белый дом объяснил потребность в Гренландии «сдерживанием» Китая и России

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, зачем президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. По её словам, остров интересен Вашингтону для усиления контроля над Арктикой и сдерживания влияния России и Китая в этом регионе.

Источник: Life.ru

Левитт подчеркнула, что вопрос активно обсуждается командой национальной безопасности, что свидетельствует о серьёзности намерений администрации.

Напомним, президент США Дональд Трамп возобновил интерес к приобретению Гренландии, автономной территории Дании. Белый дом подтвердил обсуждение различных вариантов, включая покупку у Дании и даже использование военных сил как «всегда доступной опции». Госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что предпочтительный план — покупка, а не вторжение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

