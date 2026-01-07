Белый дом объяснил потребность в Гренландии «сдерживанием» Китая и России

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, зачем президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. По её словам, остров интересен Вашингтону для усиления контроля над Арктикой и сдерживания влияния России и Китая в этом регионе.