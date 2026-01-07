Евросоюз готовит экстренное принятие Украины

Высшее руководство Евросоюза официально обозначило вступление Украины в ЕС как главную альтернативу военным альянсам и ключевой элемент выживания страны. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта провели встречу с Владимиром Зеленским в Никосии (Кипр), где подтвердили курс на форсированную интеграцию Киева в европейские структуры.
«Рада была встретиться сегодня с Владимиром Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности — ключевой шаг в нашей работе по достижению справедливого и прочного мира на Украине. Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается», — написала глава ЕК в социальной сети X.
Заявление прозвучало на фоне сообщений газеты Washington Post о том, что в рамках закрытых переговоров по урегулированию конфликта рассматривается конкретный срок вступления Украины в Евросоюз — уже в 2027 году. По данным источников издания среди американских и украинских чиновников, такая спешка вызывает серьезное беспокойство у ряда европейских государств, опасающихся политических и экономических последствий.