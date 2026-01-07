Ричмонд
Рубио раскрыл трёхэтапный план Вашингтона по Венесуэле

У Вашингтона составлен план из трёх частей для Венесуэлы, одним из этапов станет восстановление экономики страны. Об этом в разговоре с журналистами заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Life.ru

«По мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трёх этапов. Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос», — сказал американский дипломат.

Второй этап будет заключаться в восстановлении экономики страны при условии доступа туда американского бизнеса. Заключительной фазой плана по Венесуэле станет передача власти с учётом амнистии оппозиционных сил.

Мотив действий Вашингтона в отношении Венесуэлы очерчен достаточно отчётливо. Ранее глава Минэнерго Штатов Крис Райт заявил, что США планируют добиться неограниченного по сроку контролю на всеми продажами венесуэльской нефти на мировом рынке. Начать собираются с уже накопленных резервов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
