Рубио раскрыл трёхэтапный план Вашингтона по Венесуэле

«По мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трёх этапов. Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос», — сказал американский дипломат.
Второй этап будет заключаться в восстановлении экономики страны при условии доступа туда американского бизнеса. Заключительной фазой плана по Венесуэле станет передача власти с учётом амнистии оппозиционных сил.
Мотив действий Вашингтона в отношении Венесуэлы очерчен достаточно отчётливо. Ранее глава Минэнерго Штатов Крис Райт заявил, что США планируют добиться неограниченного по сроку контролю на всеми продажами венесуэльской нефти на мировом рынке. Начать собираются с уже накопленных резервов.
