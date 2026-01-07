Офицер Дандыкин назвал пиратством захват США танкера «Маринера»

«Очевидно, что это чистой воды пиратство. Хотя американцы установили санкции против, так называемого, нашего теневого флота, но в этой истории, получается, что они ставят свои законы выше международных. Здесь такой впервые, наверное, вызывающий случай, когда танкер обозначен российским флагом, и корабль береговой охраны, который должен вообще-то охранять берега Соединенных Штатов, шел за ним две недели по следам. Это тысяча миль», — отметил военный эксперт.