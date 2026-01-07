Офицер Дандыкин назвал пиратством захват США танкера «Маринера»

Десант США 7 января захватил нефтяной танкер «Маринера», который шел под российским флагом. В комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал эту ситуацию пиратством.
«Очевидно, что это чистой воды пиратство. Хотя американцы установили санкции против, так называемого, нашего теневого флота, но в этой истории, получается, что они ставят свои законы выше международных. Здесь такой впервые, наверное, вызывающий случай, когда танкер обозначен российским флагом, и корабль береговой охраны, который должен вообще-то охранять берега Соединенных Штатов, шел за ним две недели по следам. Это тысяча миль», — отметил военный эксперт.
Такого же мнения придерживается Сенатор РФ Андрей Клишас, назвавший пиратством со стороны США задержание нефтяного танкера «Маринера».
Ранее стало известно, что береговая охрана и ВС США перехватили судно в водах Латинской Америки. Задержание произошло в Атлантическом океане примерно в 200 километрах к юго-востоку от побережья Исландии.